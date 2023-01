Associação Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo é a dinamizadora do evento.

Paco Bandeira actua na Casa do Povo da Glória do Ribatejo

O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo vai organizar um “Jantar Concerto” para dia 4 de Fevereiro. O evento decorre na Casa do Povo, a partir das 20 horas, e conta com a participação especial do músico Paco Bandeira. As inscrições para participar na iniciativa decorrem até 2 de Fevereiro, através de contacto telefónico ou e-mail.