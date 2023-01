Santarém lança novo mapa turístico

A Câmara de Santarém lançou um novo mapa turístico que reúne informação sobre o concelho de Santarém em quatro línguas: português, inglês, espanhol e francês. O desdobrável já está disponível no Posto de Turismo de Santarém e faculta informações turísticas, para além de possibilitar aos visitantes conhecerem os pontos de maior interesse patrimonial e cultural existentes no concelho. A nova ferramenta promocional será lançada na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, onde o município escalabitano vai também apresentar novos percursos turísticos e material promocional.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, diz que “para além deste mapa com informação útil, estamos a preparar novo material promocional com novas rotas temáticas e com uma nova imagem mais atractiva e funcional, com informação prática para todos os que visitam o nosso território”.