À conversa com Luís Represas em Ferreira do Zêzere

O cantor Luís Represas é o convidado da próxima sessão da iniciativa "À conversa com...", dia 17 de Fevereiro na Biblioteca Municipal António Baião, em Ferreira do Zêzere. As entradas são livres mas requerem inscrição antecipada. Em 1976 fundou a banda Trovante, grupo que se viria a revelar um dos mais influentes da música popular portuguesa. Após a separação dos Trovante, em 1992, Luís Represas refugiou-se em Cuba e prosseguiu com a sua carreira a solo.