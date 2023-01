Carnaval de Marinhais com muita animação musical

As celebrações de Carnaval na vila de Marinhais, em Salvaterra de Magos, acontecem entre 17 e 22 de Fevereiro e estão a ser dinamizadas pela associação do Carnaval dos Amigos de Marinhais 2023. No primeiro dia, a Estrada Nacional 367 recebe, pelas 9h30, o corso escolar acompanhado de animação de palhaços. No sábado, dia 18, há baile com o duo Jorge Paulo e Susana, a partir das 22 horas, ao qual se segue a entronização dos reis do Carnaval.

No domingo decorre o corso com animação musical e desfile de vários carros alegóricos. A 20 de Fevereiro, segunda-feira, realiza-se a entrega de prémios dos melhores mascarados durante o baile no pavilhão da comissão de festas. Na terça-feira há novamente desfile de carros alegóricos, desta vez acompanhado do músico Saúl Ricardo e da banda Tributo Popular.