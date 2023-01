Exercício “Armageddon 22” no Sardoal

Nas instalações do mercado municipal do Sardoal, um destacamento constituído por 11 militares vai desempenhar actividades junto de várias entidades do concelho.

A Companhia Geral CIMIC (Civil-Military Cooperation) vai realizar até sexta-feira, 27 de Janeiro, no Sardoal, o exercício Armageddon 22. Nas instalações do mercado municipal um destacamento constituído por 11 militares vai desempenhar actividades junto de várias entidades do concelho, contribuindo assim para um treino realístico que beneficiará a formação e experiência destes militares em caso de emprego num cenário real.

O Centro CIMIC está aberto à população em geral para quem quiser conhecer e saber mais sobre esta capacidade das Forças Armadas portuguesas. Participam também no cenário do exercício, para além do município, a Guarda Nacional Republicana, a Paróquia de São Tiago e São Mateus, os Bombeiros Municipais do Sardoal, o Agrupamento de Escolas e a Universidade Sénior.