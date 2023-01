partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Cartaxo Sessions de regresso ao Centro Cultural do Cartaxo

A Cartaxo Sessions e a Câmara do Cartaxo vão levar a sonoridade heavy psych e doom ao palco do Centro Cultural do Cartaxo, na sexta-feira, 10 de Fevereiro, pelas 22h30.

As bandas escolhidas para este regresso foram os lisboetas Asimov, que trazem álbum novo na bagagem, os leirienses Misleading, a dupla André Beda e Carlos Montês, também conhecidos por Ruído Alternativo. Os bilhetes podem ser adquiridos no Centro Cultural do Cartaxo.