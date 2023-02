Festa do Bodo volta a animar aldeia de Azinhaga

População de Azinhaga vai estar em festa durante quatro dias no final de Maio. The Lucky Duckies são a atracção principal.

A Festa do Bodo, ou do Divino Espírito Santo, decorre na Azinhaga, no concelho da Golegã, de 25 a 28 de Maio. O programa vai envolver o tradicional cortejo de moças, espectáculos musicais, fados, touro à corda e largadas. A par destas atracções vão estar presentes, em jeito de feira, vários expositores de artesanato. As ruas da aldeia vão ser decoradas com flores e colchas à janela.

A 26 de Maio a festa conta com a presença da banda portuguesa The Lucky Duckies no palco Azistock, Miradouro. As inscrições para participar no cortejo são feitas na Junta de Freguesia da Azinhaga. Semelhante aos festejos nos Açores e em Tomar, esta festa conjuga o culto do Espírito Santo com a vertente popular.