Mundo dos heróis e vilões chega a Salvaterra de Magos

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos vai receber nas suas instalações, a partir de 30 de Janeiro, a exposição “Heróis e Vilões”. Vão estar em exibição, até ao primeiro dia de Março, vários fatos de super-heróis e vilões conhecidos do grande público. João Aparício projectou, costurou e vestiu as peças em exposição. A juntar aos fatos vai estar exposta mais de uma dezena de desenhos feitos pelo artista, com recurso a ferramentas digitais.