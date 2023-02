Sábado de Carnaval com poesia na Casa Memória de Camões

A Tertúlia de Poesia regressa dia 18 de Fevereiro, pelas 16 horas, à Casa Memória de Camões, em Constância. Em fim-de-semana carnavalesco, também a temática terá a ver com o riso, mais concretamente “Poesia Satírica – A ironia, a crítica social e o insólito”.

Na literatura portuguesa, a sátira está presente desde os primórdios, com as cantigas de escárnio e maldizer a assumirem-se como um dos três géneros da lírica galego-portuguesa. Disso se falará na tertúlia com abundância de exemplos práticos a prometerem sorrisos e mesmo algumas gargalhadas. A associação convida todos os tertulianos a uma participação activa, com leituras ou comentários sobre poemas próprios ou de outros autores. A entrada é livre e a partilha de leituras sempre incentivada.