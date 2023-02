Cristina Branco e Esteves da Silva actuam no Teatro Sá da Bandeira de Santarém

A cantora de Almeirim Cristina Branco vai actuar no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, na noite de 14 de Fevereiro, acompanhada pelo pianista João Paulo Esteves da Silva. O duo sobe ao palco pelas 21h30 para apresentar o seu trabalho mais recente, intitulado ‘Amoras numa Tarde de Outono’., que regista o trabalho que vêm desenvolvendo ao vivo nos últimos 20 anos. O espectáculo decorre no âmbito do Montepio às Vezes o Amor, o festival de música do Dia dos Namorados.