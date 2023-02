Nova peça da Aqui há Gato estreia em Santarém

‘Tejo por um fio’ é o nome da nova produção de teatro para a infância, que sobe ao palco do Teatro Sá da Bandeira a 17 de Fevereiro

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A peça de teatro para a infância, da Aqui Há Gato intitulada ‘Tejo por um fio’, vai estrear no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, no dia 17 de Fevereiro, às 10h30, tendo como prioridade o público escolar. Trata-se da uma história sobre “um tesouro que é de todos e que por todos devemos cuidar”, apresentada através de um espectáculo de formas animadas que pretende alertar para as consequências das nossas decisões, lê-se na sinopse da peça.