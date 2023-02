Festas da Boa Viagem em Constância regressam na Páscoa

As festas em honra de Senhora da Boa Viagem regressam de 7 a 10 de Abril, estando abertas as inscrições para tasquinhas, quiosques e mostras de artesanato e doçaria, indicou a Câmara de Constância. De acordo com um comunicado do município, as festas do concelho/Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem têm como principais objectivos a “preservação e a valorização dos costumes, das tradições e das vivências locais”.

Por isso, lê-se na nota, a Mostra Nacional de Artesanato e Doçaria e a Mostra de Saberes e Sabores do Concelho surgem como “um atractivo para os visitantes, mostrando de forma dinâmica artes e saberes que se mantêm indeléveis ao longo do tempo”. A Câmara de Constância desafia, assim, o movimento associativo do concelho a divulgar a gastronomia tradicional, permitindo ao mesmo tempo a angariação de receitas para as atividades que desenvolvem ao longo do ano.