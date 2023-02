Exposição dos 50 anos do Expresso em Santarém

Inauguração da exposição com as 50 capas do Expresso no Jardim da Liberdade está marcada para as 12 horas de Quinta-feira; às 15h30 haverá um debate aberto na Sala de Leitura Bernardo Santareno com a presença de João Vieira Pereira, David Dinis e Joaquim António Emídio para debater "o jornalismo no país e no mundo"

Na quinta-feira, 9 de Fevereiro, às 12h00, o Expresso estará no Jardim da Liberdade, em Santarém, com uma exposição que assinala o meio século da sua fundação assim como a importância do jornal na democracia portuguesa. Uma exposição com 50 capas, uma por cada ano de vida do Expresso, e um banco único, desenhado especialmente para celebrar as cinco décadas serão colocados no Jardim da Liberdade. Para a inauguração estará presente o CEO da Impresa, Francisco Pedro Balsemão, os directores do Expresso, João Vieira Pereira e David Dinis, assim como a directora de Marketing, Comunicação e Criatividade, Mónica Balsemão. A exposição teve inauguração oficial em Lisboa e vai percorrer todas as capitais de distrito. Santarém será a primeira desta longa viagem pelo país para mostrar as capas que fizeram a história do jornal, mas também contam a história do país dos últimos 50 anos. Na inauguração da exposição em Lisboa Francisco Pedro Balsemão realçou o facto do “Expresso como jornal constituir um dos grandes pilares da democracia em Portugal” e de ser “uma honra poder ter a oportunidade de mostrar o que temos feito nestes 50 anos”, embora tenha admitido também “a grande responsabilidade do legado”. Cada uma das capas em exposição está acompanhada de um QR Code onde o visitante poderá descarregar as histórias de cada um destes 50 anos, em formato audioguia.

O jornalismo no país e no mundo na Sala de Leitura Bernardo Santareno

No âmbito das comemorações dos 50 anos do Expresso, e no dia da inauguração da exposição em Santarém, o Expresso promove um encontro na Sala de Leitura Bernardo Santareno para debater “o jornalismo no país e no mundo”. O debate é aberto a todos os que se queiram associar à iniciativa e terá como dinamizadores João Vieira Pereira e David Dinis, directores do Expresso, e Joaquim António Emídio, director-geral de O MIRANTE.