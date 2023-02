Ballet do Ateneu Artístico Cartaxense apresenta musical Cats

As alunas de ballet do Ateneu Artístico Cartaxense vai interpretar o tema do musical "Cats" no palco do Centro Cultural do Cartaxo. O espectáculo realiza-se no sábado, 11 de Fevereiro, com duas sessões: uma às 17h00 e a outra às 21h00. Cada bilhete custa três euros. Mais informações através da bilheteira do Centro Cultural do Cartaxo, de quarta-feira a sábado, das 15h00 às 20h00.