“Queima de Queimados” sobe ao palco do Cine-Teatro de Mação

O Cine-Teatro de Mação vai ser palco do espectáculo de teatro “Queima dos Queimados” esta sexta-feira, 17 de Março, pelas 21h00. A peça pretende sensibilizar os presentes para o risco de incêndio abordando medidas de auto-protecção e prevenção que todos podem tomar. A peça de teatro tem entrada gratuita e está aberto à população em geram. Os bilhetes podem ser levantados na tesouraria do município nos dias úteis e na bilheteira do cine-teatro uma hora antes do início do espectáculo.

Esta peça de teatro está inserida nas várias acções a realizar nos 13 concelhos da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo durante o mês de Março, em que é assinalado o mês da Protecção Civil. A peça conta, em tom humorístico, a história de três amigos que se encontram e discutem o conteúdo dos folhetos informativos da Protecção Civil de forma divertida e educativa.

Esta é uma produção original da BI-DOM, Academia Criativa e o autor é Mauro Moura e a apresentação está a cargo de José Carlos Batista, Miguel Viegas e Mauro Moura.