Américo Brás Carlos apresenta livro na Biblioteca de Azambuja

Américo Brás Carlos vai apresentar o seu novo livro “O riso dos dias: o 25 de abril, Angola 1974-1975 e três histórias de amor”, no sábado, 18 de Março, pelas 16h00, na galeria da Biblioteca Municipal de Azambuja.

A apresentação da obra será feita pelo próprio escritor, que é natural de Azambuja, e pela professora de Literatura Portuguesa na Universidade de Évora, Ana Luísa Vilela.

Américo Brás Carlos nasceu em 1952, no concelho de Azambuja. Foi trabalhador fabril e técnico de manutenção industrial durante 13 anos. Leccionou na Faculdade de Direito de Lisboa, ISCTE-IUL e INDEG-ISCTE e Universidade Politécnica de Moçambique, perfazendo cerca de 35 anos de docência universitária. Foi técnico e dirigente da administração fiscal portuguesa e consultor do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, da União Europeia, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América e de algumas empresas de consultadoria, tendo exercido funções em Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Cabo Verde. É autor do livro “Impostos-Teoria Geral” (cinco edições) e coordenador da obra “Guia dos Impostos em Portugal” (30 edições). Noutro registo, publicou, ainda, os livros de poemas “Adágio, Romanza e Grave” (duas edições), “As Flores Brancas do Frangipani” e, na literatura infantojuvenil, lançou “Pais e Filhos, Avós e Netos em Versos Discretos”.