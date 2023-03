Casa-Estúdio Carlos Relvas vai passar a abrir ao fim-de-semana na Golegã

Num horizonte próximo, o município da Golegã pretende abrir outros pontos turísticos durante todo o fim-de-semana para dinamizar o turismo no concelho.

A partir de 1 de Março a Casa-Estúdio Carlos Relvas passou a abrir portas de terça-feira a domingo, concretizando um objectivo do actual executivo da Câmara Municipal da Golegã com vista à captação de mais turistas e visitantes para o concelho.

A abertura do espaço durante o fim-de-semana é possível graças ao investimento em contratação de recursos humanos alocados aos sectores do Turismo e Cultura, efectuado pelo município no ano de 2022 e 2023, bem como à aposta na formação específica dos profissionais que trabalham nessas áreas.

Num horizonte próximo, o município, presidido por António Camilo, pretende abrir outros pontos turísticos durante todo o fim-de-semana, “num claro investimento com vista ao desenvolvimento turístico e de dinamização da economia do concelho”, refere a autarquia em comunicado.