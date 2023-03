Mercado Municipal do Cartaxo recebe Festa da Sopa

A 15ª edição da Festa da Sopa regressa ao Mercado Municipal do Cartaxo no sábado, 18 de Março, às 19h00.

A 15ª edição da Festa da Sopa regressa ao Mercado Municipal do Cartaxo no sábado, 18 de Março, às 19h00. Organizada pelo Agrupamento de Escuteiros 1120 do Cartaxo, que completou 25 anos em Dezembro, a iniciativa visa angariar fundos para que os escuteiros possam proporcionar melhores experiências às crianças e jovens do concelho. A entrada custa 6 euros e inclui tigela e colher, de modo a que cada pessoa vá provando as sopas.