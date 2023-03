Dia da Juventude em Azambuja com muitas actividades e animação

O Páteo do Valverde, em Azambuja vai ser o ponto de encontro para os jovens do concelho no sábado, 25 de Março. Workshops, escalada, música, dança e animação não vão faltar.

O Dia da Juventude vai ser assinalado na vila de Azambuja, no sábado, 25 de Março, com um programa direccionado para os jovens que inclui música, dança, escalada, workshops e street food. A iniciativa é organizada pela Câmara de Azambuja e Junta de Azambuja e vai decorrer a partir das 12h30, no Páteo do Valverde. As entradas são gratuitas.

No recinto do evento estarão instaladas roulottes de street food e uma parede de escalada. Durante a tarde, os participantes poderão contar os workshops (requerem inscrição prévia) "Graffiti - Spray Lover"(14h00), "Nutrição e Suplementação na Adolescência" (15h15) e o ateliê "A foto ideal para postar". Para completar a tarde serão dinamizadas aulas de grupo de zumba e jump, entre as 16h00 e 17h20. À noite a animação musical fica a cargo do DJ Van Gohen (22h00) e do DJ Zé Avécalhos (00h00).