Projecto Capela 2023 integra programa da Semana Santa do Sardoal

O espaço Cá da Terra recebe, de 24 de Março a 27 de Maio, a exposição “Projecto Capela 2023”, no âmbito do programa complementar da Semana Santa do Sardoal. A mostra apresenta um conjunto de trabalhos realizados pelos alunos do Agrupamento de Escolas do concelho alusivos aos tapetes de flores da Semana Santa. Foram seleccionados meia centena de trabalhos para a exposição e um deles será escolhido para ser recriado no chão da capela do Senhor dos Remédios. A inauguração da exposição decorre no domingo, 26 de Março, pelas 18h30, onde vão ser entregues os diplomas aos participantes do concurso.

O Projecto Capela, que o Agrupamento de Escolas do Sardoal realiza há 20 anos, tem o objectivo de estimular a criatividade e sensibilizar para a importância de se manterem vivas as tradições do concelho. Além disso, pretende-se envolver os alunos na Semana Santa naquela que é uma tradição secular. Este ano o Projecto Capela integra a Bienal Cultura e Educação 2023 – Retrovisor: Uma História do Futuro, do Plano Nacional das Artes, que visa reflectir e disseminar o lugar das expressões e das linguagens artísticas na educação, formal e não formal, através de uma programação cultural integrada e diversa.