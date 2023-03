Vale de Cavalos recebe I Festival das Sopas Ribatejanas

A freguesia de Vale de Cavalos, no concelho da Chamusca, recebe, de sexta a domingo, a 1.ª edição do Festival das Sopas Ribatejanas, que junta gastronomia, petiscos, ‘showcookings’, folclore, artesanato, animação e mostra económica. O evento conta, ainda, com espectáculos e concertos de música, ‘workshops’, caminhada, torneio de Boccia, expositores locais, artesanato, música tradicional ou folclore, acrescenta.

“Ao longo dos três dias do festival serão servidas 15 variedades de sopas típicas ribatejanas, confecionadas com os produtos endógenos do concelho, tais como couve com feijão, sopa de tripas, feijão verde com carneiro, sopa de três por um, sopa de tomate com ovos escalfados, sopa da pedra, creme de cogumelos, sopa de entulho ou sopa de ossos com carne, entre outras”, afirma uma nota do município.