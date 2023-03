Alunos da Universidade Sénior de Santarém vencem concurso

Graciete Alves, Georgete Carreira e Luís Esteves venceram o Concurso de Cultura Geral das Universidades Seniores e receberam uma distinção do município de Santarém.

Os alunos da Universidade da Terceira Idade de Santarém (UTIS), vencedores do 19º Concurso de Cultura Geral “O saber não tem idade”, foram homenageados pelo município. Graciete Alves, Georgete Carreira e Luís Esteves receberam uma distinção das mãos de Ricardo Gonçalves, presidente da câmara, João Teixeira Leite, vice-presidente, e Vítor Barreto, coordenador do Conselho Científico-Pedagógico da UTIS.

É a terceira vez que a UTIS vence o Concurso de Cultura Geral das Universidades Seniores, tendo sido campeã em 2005 e 2013. O concurso reuniu no início deste ano 20 universidades seniores no Pavilhão Municipal de Alenquer, numa organização da Universidade Sénior de Alenquer em parceria com a RUTIS - Rede de Universidades Seniores.