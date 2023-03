Os alunos do 11º e 12º anos do Curso Profissional de Artes do Espectáculo de Abrantes vão mostrar o culminar do trabalho de 100 horas com encenadores, músicos, maestros, bailarinos, cenógrafos e actores.

Alunos do Curso de Artes do Espectáculo de Abrantes mostram trabalhos

Os alunos do 11º e 12º anos do Curso Profissional de Artes do Espectáculo de Abrantes vão subir ao palco do auditório da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes, depois de mais de 100 horas de formação com o actor e encenador Manuel Tur e outros encenadores, músicos, maestros, bailarinos, cenógrafos e actores. As performances serão apresentadas na sexta-feira, dia 24 de Março, às 21 horas. A entrada é gratuita.

As performances surgem no âmbito do protocolo de formação de alunos em contexto de trabalho estabelecido entre o município de Abrantes e o Agrupamento de Escolas Nº 2 de Abrantes. A contratação de um encenador, um produtor, um programador cultural e um monitor para acompanhamento e avaliação da formação custou ao município 10.500 euros, um investimento que possibilita aos alunos “adquirirem e desenvolverem competências técnicas, relacionais e organizacionais, relevantes para o perfil profissional do curso", referiu a autarquia em Janeiro, aquando da aprovação dos protocolos de formação em contexto de trabalho para os alunos do ensino secundário.