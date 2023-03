Chamusca tem projecto piloto de terapia assistida por animais

O município da Chamusca assinou um protocolo de parceria com a Associação Portuguesa para a Intervenção com Animais de Ajuda Social - ÂNIMAS e o Agrupamento de Escolas da Chamusca (AEC), que visa a implementação de um projecto piloto destinado a apoiar crianças do primeiro ciclo, através do programa “O Mestre Cão”. O projecto está a decorrer na escola básica da Carregueira e vai prolongar-se ao longo do segundo semestre de aulas, informa a autarquia em comunicado.

As sessões são semanais, dirigidas pela psicóloga Ana Costa, que se faz acompanhar por um cão de terapia (uma cadela de nome Kiara) de raça Podengo. As sessões têm como objectivo promover a saúde mental, prevenir ou reduzir dificuldades emocionais e comportamentais, melhorar a qualidade dos relacionamentos interpessoais, promover a motivação para a aprendizagem e melhorar o ambiente escolar, lê-se na nota. Os resultados vão ser avaliados no final do ano lectivo. O município revela que os benefícios já são notórios, entre eles a promoção de momentos de bem-estar, a estimulação da motivação e da atenção, bem como a criação de momentos de expressão emocional e de interacções sociais positivas.

A ÂNIMAS surgiu na sequência do interesse pelos benefícios relativos à utilização de animais em situações tanto clínicas como de ajuda social. Em 2004 obtiveram o estatuto de IPSS e desde 2011 que a instituição é membro definitivo da Assistance Dogs Europe – ADEu, bem como da ADI (Assistance Dogs International). Em 2018 a Animal Assisted Interventions – International (AAI-int) acreditou a ÂNIMAS como entidade formadora de Duplas em Intervenções Assistidas por Animais.