Ferreira do Zêzere mostra-se em Lisboa

Identidade do concelho de Ferreira do Zêzere vai ser promovida no domingo, 26 de Março, no Fórum Lisboa.

A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, em parceria com a Casa Regional que representa o concelho em Lisboa, vão promover a “identidade do território” na capital do país, domingo, 26 de Março, no Fórum Lisboa. No espaço estará patente uma “mostra de produtos e actividades que definem a identidade do território”, estando programado “um espectáculo cultural com a presença de várias associações do concelho”.

“Pretende-se, desta forma, levar Ferreira do Zêzere a Lisboa e potenciar o sentido de orgulho de ser Ferreirense, amigo de Ferreira ou de ferreirenses, juntando a comunidade ferreirense e todos quantos se disponibilizem para contactar com a identidade singular deste território e com a simpatia das suas gentes”, segundo uma nota do município.