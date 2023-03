32.ª edição do Festival Gastronómico do Cabrito vai realizar-se de 31 de Março a 9 de Abril

Festival Gastronómico do Cabrito em 33 restaurantes do concelho de Torres Novas

A 32.ª edição do Festival Gastronómico do Cabrito vai realizar-se de 31 de março a 09 de abril em 33 restaurantes do concelho de Torres Novas, que aderiram à iniciativa do município torrejano. “As especialidades gastronómicas disponíveis vão desde o cabrito assado no forno com batatas e grelos ao cabrito na púcara, passando pelo ensopado ou caril de cabrito, sem esquecer a doçaria à base de produtos tradicionais da região, nomeadamente, os frutos secos de Torres Novas”, lê-se numa nota da autarquia.

Segundo o município, a iniciativa “visa contribuir para a afirmação e preservação de um dos pratos típicos da gastronomia torrejana”, bem como “apoiar o setor da restauração e captar a atenção do visitante para os aromas e sabores únicos da gastronomia local”.