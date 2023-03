Passeio "José Saramago na Azinhaga" percorre vida do escritor na aldeia ribatejana

O passeio "José Saramago na Azinhaga" vai voltar à aldeia natal do Nobel da Literatura, passando por locais simbólicos e de afecto do escritor. A actividade dá-se em paralelo com a declamação de poemas do escritor e de outros que os participantes desejem partilhar, uma iniciativa da delegação da Azinhaga da Fundação José Saramago. O ponto de encontro é na delegação de Azinhaga da Fundação José Saramago, no concelho da Golegã, sábado, 25 de Março, às 15h00. A participação é gratuita.

José Saramago passou os seus verões na aldeia ribatejana, na casa dos avós maternos, apesar de se ter mudado para Lisboa com dois anos. A casa dos avós de José Saramago é recriada na delegação da Azinhaga da Fundação José Saramago, criada em 2008 numa antiga escola primária. Existe ainda uma biblioteca que compila livros de José Saramago em diversos idiomas, livros em português de outros Prémios Nobel e Prémios José Saramago, e livros infanto-juvenis.

Os mais de quarenta títulos que escreveu culminaram em peças de teatro e filmes. O filme “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, do realizador João Botelho, é o mais recente exemplo, lançado em 2021. José Saramago viveu os últimos anos de vida ao lado da jornalista Pilar del Rio, cerca de trinta anos mais nova, na ilha de Lanzarote, arquipélago das Canárias. Um amor eternizado pelo documentário “José e Pilar”.