Associação 30Por1Linha organiza manhã de observação de aves em Tomar

A 30Por1Linha, associação de âmbito sócio-cultural e ambiental, volta a promover um “Aqui há aves!”, numa iniciativa de regresso a Tomar para descobrir as aves que há no Jardim do Mouchão e no rio Nabão. A manhã do próximo domingo, 2 de Abril, é reservada à observação de aves, das 09h00 às 12h00. Recomenda-se o uso de roupas de cores discretas, calçado confortável, binóculos e água.

Segundo comunicado da associação, a actividade é “ideal para curiosos e para quem esteja a iniciar a práctica de observação de aves”. As inscrições devem ser feitas através do e-mail atrintaporumalinha@gmail.com e têm um custo de três euros para sócios e de cinco euros para não-sócios, o que inclui seguro, acompanhamento técnico e empréstimo de material.