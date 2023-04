Cartaxo vai receber o maior aquário móvel da Europa

O aquário estará junto ao coreto em redor da Praça de Touros do Cartaxo, nos dias 30 e 31 de Março. No primeiro dia há duas sessões abertas à população, das 20h30 às 21h30 e das 21h30 às 22h30.

O Cartaxo é a próxima cidade a receber o maior aquário móvel da Europa, do projecto “O fluviário vai à escola”. Mais de 1500 crianças e jovens do pré-escolar, 1º e 2º ciclos do concelho vão estar em contacto directo com o ecossistema fluvial. O coreto em redor da Praça de Touros é ponto de encontro nos dias 30 e 31 de Março, sendo que no dia 30 há duas sessões abertas à população, das 20h30 às 21h30 e das 21h30 às 22h30. A participação é gratuita e limitada a 140 lugares sentados.

A sessão pedagógica engloba temas como a interpretação e educação ambiental, espécies autóctones, fauna e flora aquática, percurso da nascente à foz, barragens e sua importância, reprodução dos peixes, análise científica, espécies de plantas aquáticas, recursos que o rio oferece, espécies invasoras e poluição fluvial. A linguagem é adaptada aos diversos níveis de ensino e vão haver workshops temáticos.