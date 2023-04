“O Último Castro Antes de Roma” vence Prémio de Teatro de Vila Franca de Xira

Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves 2022 foi entregue dia 25 de Março no Museu do Neo-Realismo.

O Teatro Passagem de Nível da Amadora foi o vencedor do Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves 2022, promovido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. O grupo conquistou o “Melhor Espectáculo” com a peça “O Último Castro Antes de Roma”. A cerimónia de entrega do Prémio decorreu no dia 25 de Março, no Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira.

A concurso estiveram quinze grupos de teatro amador com sede na Área Metropolitana de Lisboa, o Grupo de Iniciação Teatral da Trafaria, Grupo D’Artes e Comédias do Grupo Desportivo do Banco de Portugal, Companhia de Teatro Os Estarolas de Caneças, Teatro Contra-Senso de Lisboa, Teatro Ensaiarte do Pinhal Novo, Grémio Dramático Povoense, Grupo Cénico de Vialonga, Grupo de Teatro Anzol Castiço de Odivelas, Grupo de Teatro Esteiros da Sociedade Euterpe Alhandrense, Grupo Cénico da Incrível Almadense, Novo Núcleo de Teatro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, Teatro dos Barris de Palmela, Teatro Passagem de Nível da Amadora, Teatro Sem Dono Pinhal Novo e o Teatro Experimental de Odivelas.

A atribuição do Prémio foi da responsabilidade de um júri constituído por Paulo Renato Rodrigues (coordenador para a área do teatro em representação da Câmara, presidente do júri); Guilherme Filipe (encenador, actor e investigador integrado na área do teatro), José Manuel Castanheira (cenógrafo, pintor, arquitecto e professor universitário); Rita Lello (encenadora, actriz e professora de teatro) e Catarina Romão Gonçalves (programadora cultural).