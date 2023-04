Novo livro de Santana-Maia Leonardo vai ser apresentado amanhã na Casa da Imprensa em Lisboa

Apresentação do livro Crónica dos Bons Amigos será feita por Ana Luísa Geraldes, Juíza Conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, e Manuel Soares, Presidente da Direcção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses.

Crónica dos Bons Amigos é o novo livro do advogado Santana -Maia Leonardo, que vai ser lançado amanhã, pelas 18 horas, no auditório da Casa da Imprensa, na Rua da Horta Seca, em Lisboa (a poucos metros da praça Luís de Camões). O livro é uma edição da Rosmaninho " e reúne um conjunto de textos que têm como lema " todos os meus cães e gatos são pessoas e têm pessoas lá dentro". A apresentação do livro será feita por Ana Luísa Geraldes, Juíza Conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, e Manuel Soares, Presidente da Direcção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses.

Santana-Maia Leonardo é autor de vários livros entre os quais "Amar Abrantes", "A Terra de Ninguém", "Rexistir"e "Eléctrico-um clube com alma", entre outros.