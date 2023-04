Espectáculo realiza-se na noite de sexta-feira, 21 de Abril e reverte a favor da Casa do Pombal- A Mãe.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Paco Bandeira em concerto solidário na Casa do Povo de Aveiras de Cima

Paco Bandeira vai subir ao palco da Casa do Povo de Aveiras de Cima para um concerto solidário na sexta-feira, 21 de Abril, que vai reverter a favor da Casa do Pombal- A Mãe, instituição que acolhe crianças até aos 12 anos. O espectáculo tem início marcado para as 21h30.