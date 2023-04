Sérgio Godinho partilhou histórias e reflexões em Ourém

Sérgio Godinho, icónico cantor, compositor, escritor e actor, esteve em Ourém a participar numa tertúlia que conseguiu transcender gerações, reunindo pessoas de diferentes idades, de diferentes vivências e aspirações, num ambiente intimista, cheio de livros e sabedoria.

Sérgio Godinho partilhou inspirações e reflexões com uma plateia atenta e curiosa e, com a sua voz inconfundível, deixou alguns dos presentes “com um brilhozinho nos olhos” recitando alguns dos seus poemas mais profundos com a mesma simplicidade que coloca nas suas melodias. Com um público muito interventivo, os mais velhos ansiavam por respostas escondidas nas letras de Sérgio Godinho enquanto os mais novos procuravam aprender com a sua vasta experiência. No final, o autor disponibilizou-se para uma sessão de autógrafos deixando muitas mensagens de simpatia e carinho e proporcionando momentos únicos de partilha e aprendizagem.

A vice-presidente da Câmara de Ourém, Isabel Costa, foi a anfitriã do encontro demonstrando o compromisso do município em promover e valorizar a cultura e manifestando a importância do apoio institucional na promoção de oportunidades únicas de interacção com artistas consagrados.