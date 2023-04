Uxía, João Afonso, Vitorino e António Zambujo nas celebrações de Abril em Santarém

As comemorações da Revolução de Abril de 1974, em Santarém, arrancam sexta-feira, 31 de Março, com um concerto de Uxía e João Afonso, oferecendo, até 6 de Maio, um cartaz que apresenta ainda espectáculos musicais com Vitorino e António Zambujo, entre muitas outras actividades. A programação, além de concertos, inclui teatro, cinema, exposições, arruadas, apresentação de livros, mesas redondas, conferências e o projecto Abril’Arte em diversas freguesias.

Organizadas pela Câmara de Santarém e pela Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril em Santarém, as comemorações arrancam a 31 de Março, às 21h30, no Teatro Sá da Bandeira (TSB), com o concerto de Uxía e João Afonso, celebrativo dos 11 anos do núcleo de Santarém da Associação José Afonso. No dia seguinte, o TSB recebe Vitorino, estando agendado para 22 de Abril, na mesma sala, um Tributo a Chico Buarque, com Thais Motta e Marcus Lima, num projecto que “combina artes plásticas e música para celebrar o músico” brasileiro.

O concerto “Tons de Abril”, com o maestro Miguel Galhofo e o Coro da Associação Cultural Cantar Nosso, vai acontecer a 15 de Abril no Convento S. Francisco. Na noite de 24 de Abril, António Zambujo vai apresentar o seu novo álbum no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), sendo o feriado de 25 de Abril “marcado por um vasto leque de iniciativas”.

Desfile da Liberdade a 25 de Abril

Associações e agentes culturais estarão no Jardim da República a celebrar a Liberdade, com a iniciativa “Há Festa no Jardim”, entre as 10h30 e as 16h45. Bandas filarmónicas vão andar pelas ruas da cidade e do centro histórico, terminando a manhã com a deposição de “Cravos para Salgueiro Maia” e o almoço comemorativo do 25 de Abril, na antiga Escola Prática de Cavalaria. A partir das 16h45 realiza-se o Desfile da Liberdade “Marchar pelo Futuro”, com partida no Jardim da República e chegada ao Largo Pedro Álvares Cabral, junto à Igreja da Graça, onde, às 17h30, se realiza o habitual encontro de coros.

No dia 14, o encenador e dramaturgo Ricardo Correia apresentará a peça de teatro “Cartas da Guerra (61-74)”, no TSB, estando agendada para dia 18, no Fórum Mário Viegas, a apresentação do livro “Os 50 anos do 3.º Congresso da Oposição Democrática - A Caminho do 25 de Abril”. Um outro livro, “Cadeia de Caxias: a representação fascista e a luta pela liberdade”, é apresentado no dia 29, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, cabendo à historiadora Irene Pimentel falar, no dia 21, sobre “Os Bufos da Pide”, na Sociedade Recreativa Operária de Santarém.

O Fórum Actor Mário Viegas recebe no dia 22 ateliês de ilustração, som, design, fotografia e vídeo, promovidos pelo Núcleo RASGO, ensinando o artista BIGOD (João Domingos) a técnica de stencil, na Rampa Frei Luís de Sousa. No mesmo dia, a partir das 15h00, realiza-se mais uma edição da Scalabis Night Race, organizada pela Associação Scalabis Night Runners Club, e às 17h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, uma mesa-redonda sobre “Políticas e Práticas de Arquivo no Teatro em Portugal”, com curadoria de Carlos Manuel Oliveira e Ana Bigotte Vieira, promovida pela Associação Parasita.

Cinema sobre lutas, censura, opressão e resistência

A programação de cinema do TSB, às quartas-feiras, da responsabilidade do Cineclube de Santarém, será dedicada, em Abril, a filmes sobre “lutas, censura, opressão e resistência”, com a presença de alguns realizadores. “O que podem as Palavras”, de Luísa Marinho e Luísa Sequeira, vai ser exibido no dia 5, com a presença das realizadoras, “O Joelho de Ahed”, de Nadav Lapid”, passa no dia 12, “Cinema -Alguns Cortes: Censura”, de Manuel Mozos, no dia 19, e, no dia 26, “Amadeo”, de Vicente Alves do Ó, ambos com a presença dos realizadores. Nos dias 17 e 18, o TSB acolhe o Festival de Cinema “Olhares do Mediterrâneo”.