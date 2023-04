Projecto Adagio voltou a reunir escolas de dança em Ourém

A segunda edição do “Adagio – Encontro Internacional de Dança”, numa coprodução entre a Arabesque – Academia de Dança e o Teatro Municipal de Ourém, decorreu de 31 de Março a 4 de Abril, e contou com cerca de 500 participantes de 20 escolas nacionais e internacionais. À semelhança da anterior edição, o evento promoveu a dança e permitiu a partilha de experiências entre alunos e professores, onde estão também incluídas apresentações, masterclasses, formação para professores e conversas temáticas.

Houve também um júri internacional que atribui cinco prémios, sendo que as coreografias mais destacadas vão ter entrada directa no Grand Prix Dance Open America. O pontapé de saída do encontro foi dado com a apresentação de duas coreografias por parte da Companhia Nacional de Bailado: “Out.land”, por Miguel Ramalho e Gonçalo Andrade, e “Ensaio sobre a mágoa”, por Miguel Ramalho e Inês Ferreira, arrancaram os primeiros de muitos aplausos que soaram na sala principal do TMO durante os quatro dias.

Na sessão de boas-vindas estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, as vereadoras Isabel Costa e Micaela Durão, o presidente da Assembleia Municipal de Ourém, João Moura, e o presidente da Junta de Freguesia de Nª. Srª. da Piedade, Luís Serras de Sousa. Luís Albuquerque congratulou a Arabesque – Academia de Dança pela organização do segundo encontro “Adagio”, manifestando a sua satisfação por Ourém ter a hipótese de acolher os cerca de 500 participantes ao longo dos quatro dias.