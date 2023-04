Hospital de Tomar junta-se à Festa dos Tabuleiros

Unidade de Tomar do Centro Hospitalar do Médio Tejo vai ser adornada com flores de papel durante a Festa dos Tabuleiros. Decorações estão a ser confecionadas por voluntários e o CHMT desafia quem queira participar a juntar-se à missão.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) vai associar-se à tradicional Festa dos Tabuleiros, que regressa este ano a Tomar, adecorando com flores de papel o Hospital de Tomar e a Rua do Camarão, no centro histórico da cidade. “Juntos na festa, para cuidar dos seus!” é o mote da inédita iniciativa promovida pela Comissão das Atividades Sociais para a Sustentabilidade em Saúde do CHMT.

Segundo informa o CHMT, a produção de flores de papel tem vindo a decorrer a bom ritmo, com a colaboração de trabalhadores e voluntários, referindo que “toda a ajuda é bem-vinda, pois os profissionais de saúde não têm braços a medir com a sua prioridade – a saúde da população”. Por isso, o CHMT deixa o apelo a todos os que queiram participar, a juntarem-se às animadas sessões semanais, que decorrem na Biblioteca da Unidade de Tomar do CHMT às terças e quintas-feiras, depois das 16h00, em horário pós-laboral.

Há também possibilidade de agendar horários e dias distintos, sob marcação, para grupos de voluntários que se queiram juntar ao CHMT. Quem queira juntar-se à iniciativa basta enviar um email para comatsociais@chmt.min-saude.pt, manifestando o seu interesse. Este projeto tem vindo também a contar com o apoio da artista tomarense Aura Vaz, na elaboração de alguns dos materiais. A Festa dos Tabuleiros vai decorrer de 1 a 10 de Julho.