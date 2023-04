Museu Nacional Ferroviário dedica seis dias ao Turismo Industrial

O Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, vai participar na segunda edição da iniciativa nacional “À descoberta do Turismo Industrial”, entre os dias 11 e 16, com “seis dias de actividades dedicadas à vivência, exploração e experimentação do património industrial”. Em comunicado, é referido que esta será “uma excelente oportunidade para conhecer melhor o património ferroviário” do museu, que tem aquela que é “considerada uma das melhores e mais representativas colecções europeias”.

A programação integra actividades como visitar o Museu através de um jogo – o Traincather, entrar nos pavilhões de locomotivas a vapor e explorar comboios como o Comboio Presidencial na visita “A Bordo”, conduzir uma locomotiva num simulador real de formação e ver ao vivo o trabalho de restauro nas oficinas do museu e de manutenção ferroviária nas oficinas da CP, entre outras.