Janelas decoradas e muitas caspiadas na Festa dos Fazendeiros em Pontével

Na 44ª edição da Festa dos Fazendeiros, o Cortejo de Viaturas e Grupos Apeados volta a encher as ruas da vila, que viu a edição de 2021 adiada devido à pandemia. A caspiada é um bolo em formato de couve característico da vila e com marca registada que é estrela da festa.

O domingo seguinte ao domingo de Páscoa marca a abertura da Festa dos Fazendeiros em Pontével, no concelho do Cartaxo. De dois em dois anos a população homenageia as gentes do campo e os que nas artes, na gastronomia e na cultura revisitam o passado. O Cortejo de Viaturas e Grupos Apeados volta a ser o ponto alto da festa, às 15h30 de 16 de Abril. Recorde-se que esta que é a 44ª edição estava marcada para Abril de 2021, tendo sido adiada devido à pandemia.

A tasquinha abre às 10h30 com as famosas caspiadas como uma das atracções. A caspiada é um bolo à base de pão cozido sobre uma folha de couve, adquirindo a sua forma. O bolo surgiu entre a população mais pobre de Pontével, no desejo de oferecer um doce aos vizinhos e visitantes da vila, e é marca registada desde 2011.

Enquanto abre a tasquinha, pasteleiras e bicicletas antigas percorrem a vila, de janelas decoradas, com os donos em traje rural. No Largo Mariano de Carvalho há ainda uma Exposição de Gado para divertir os mais novos. A entrega de prémios aos participantes no Cortejo de Viaturas Rurais e Exposição de Janelas Decoradas ocorre na sexta-feira, 21 de Abril, às 21h21. A Festa dos Fazendeiros, cuja primeira edição remete a 1956, é promovida por uma comissão organizadora, com o apoio da Junta de Freguesia de Pontével.

A Junta de Freguesia de Pontével está a organizar um almoço para os fazendeiros com mais de 70 anos, na escola básica dos segundo e terceiro ciclos de Pontével, com uma homenagem aos que nasceram em 1945, 1946, 1947 e 1948.