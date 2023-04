Segurança será principal preocupação para o Xira Sound Fest

A segurança no parque urbano do Cevadeiro em Vila Franca de Xira é a principal preocupação da organização do festival da juventude desde ano que passou a chamar-se Xira Sound Fest e que promete atrair milhares de jovens no próximo mês.

“Estamos a reformular completamente o festival da juventude e a segurança será a nossa maior preocupação. A Protecção Civil Municipal e a Polícia de Segurança Pública estão a estruturar a sua actividade”, promete Fernando Paulo Ferreira, presidente do município. O ano passado a iniciativa contou com a presença de 20 mil pessoas e a expectativa é que este ano os números aumentem tendo em conta o cartaz apresentado e que inclui nomes como Carlão, Capicua, Blaya, Bateu Matou, Liga Knock Out e Piruka. “Estamos a trabalhar forte nesta matéria e não tenho motivos para crer que a situação não seja normal como foi no ano passado”, explica o autarca, que anunciou também alterações ao funcionamento e estruturação das actividades na cidade durante o próximo Colete Encarnado, o que só será conhecido no próximo mês. O assunto veio a lume durante a aprovação, por unanimidade, de uma proposta de parceria comercial para o evento com a Central de Cervejas. O alerta para os cuidados de reforçar a segurança partiram de David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), que avisou ser fundamental que as famílias e os jovens possam visitar Vila Franca de Xira em segurança. “Já houve situações no Colete Encarnado com problemas ao nível da segurança o que levou muita gente a nunca mais regressar”, lamenta.

Já o Chega, pela voz de Barreira Soares, criticou a gestão socialista por ter chumbado uma proposta do Chega que pedia um festival de verão no concelho. “Chumbaram a nossa proposta e agora apresentam uma igual sob uma capa socialista”, criticou. O Xira Sound Fest vai ter entrada livre nos quatro dias e está agendado, como O MIRANTE já noticiara, para os fins-de-semana de 12 e 13, 19 e 20 de Maio.

Este ano o parque urbano da cidade vai ter uma zona de comida e bebida e um horário mais alargado que o habitual, com os concertos a começar sempre às 21h00 mas com o recinto acessível a partir das 19h00. Além da música vão decorrer espectáculos de dança e artes visuais durante todo o mês de Maio, iniciativas que serão descentralizadas com programação nas cidades de Alverca do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira.