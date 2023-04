Aprender a andar de bicicleta em VFX

Dia 15 de Abril, entre as 10h00 e as 13h00 e as 15h00 e as 18h00 decorre no parque urbano de Vila Franca de Xira a iniciativa “Pedala com a Cofidis”, que visa ensinar crianças e adultos a andar de bicicleta. A iniciativa é promovida pela Federação Portuguesa de Ciclismo em parceria com a Câmara de Vila Franca de Xira. A adopção de estilos de vida saudáveis é outro dos objectivos da iniciativa.