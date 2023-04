Santarém assinala 25 de Abril com iniciativas na cidade e nas freguesias

O município de Santarém vai assinalar o 49º aniversário do 25 de Abril de 1974 com um conjunto de iniciativas na cidade e em várias freguesias do concelho. As comemorações arrancam no dia 12 de Abril, com a exibição do filme "O Joelho de Ahed", no teatro Sá da Bandeira, às 21h30. Na sexta-feira, 14 de Abril, também às 21h30, o espectáculo "Cartas de Guerra" vai estar em exibição no teatro Sá da Bandeira. A trama aborda a Guerra Colonial a partir das cartas do ex-combatente e dos silêncios mantidos.

No dia 15 de abril, o Convento de São Francisco recebe o concerto "Tons de Abril", num evento onde vão actuar o maestro Miguel Galhofo e o Coro da Associação Cultural Cantar Nosso, e que contará com momentos de poesia, canto e música. O programa comemorativo do 25 de Abril inclui também o projeto Abril'Arte, nas freguesias do concelho. A 14 de Abril, haverá danças de salão em Póvoa da Isenta; no mesmo dia, na Romeira, será exibido o espectáculo "Cem Anos de Poemas e Canções". No dia seguinte, Abrã recebe uma tradicional serenata de Coimbra, com música a cargo do Grupo de Guitarra e Canto de Coimbra do Centro Cultural Regional de Santarém. Em Amiais de Baixo, a Casa do Povo será palco do espectáculo ‘Cem Anos de Poemas e Canções’. Ainda a 15 de Abril, o Coro do Círculo Cultural Scalabitano e o Coro da Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura Musical da Gansaria vão cantar na aldeia da Gançaria. No Vale de Santarém, na sede do Rancho Folclórico local, sobe ao palco o espectáculo ‘Cantar Abril’.

A 16 de abril, às 16 horas, a sede da Associação de Caçadores de Achete recebe a visita do Coro do Círculo Cultural Scalabitano. O espectáculo ‘Cantar Abril’ vai até à União de Freguesias de Azóia de Cima e Tremês no final da tarde desse dia.