Espectáculo inspirado em obra de Leonardo Da Vinci no Cartaxo

“À Mesa (Last Supper) sobe ao palco do Centro Cultural do Cartaxo no sábado, 22 de Abril, pelas 17h00. “À Mesa” é um espectáculo original, criado a partir dos cadernos “O Codex Forster I, II e III”, de Leonardo Da Vinci, um dos mais importantes e versáteis artistas da Renascença italiana, que dominou várias áreas do saber. O espectáculo transporta o carácter crítico, construtivo e inventivo de Leonardo Da Vinci para os dias actuais. Criada e interpretada por Nelson Monforte, a peça é uma visão criativa e bem-disposta sobre os significados escondidos na pintura “A Última Ceia”, de Leonardo Da Vinci.

Os bilhetes custam cinco euros e as reservas dos mesmos são válidas até 48 horas antes do início do espectáculo e podem ser efectuadas por telefone ou email. A bilheteira funciona de quarta a sexta-feira das 11h00 às 20h00 e sábado das 14h00 às 20h00.