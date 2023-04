Magia sai à rua no Entroncamento

O Entroncamento recebe pela primeira vez o evento Magia de Rua, nos dias 2 e 3 de Junho. Três dos melhores ilusionistas do momento, a nível internacional, vão estar na cidade a espalhar magia por vários locais. Os três mágicos são Rafael Titonelly (Brasil), Mr. Daba (Argentina) e José de Lemos (Portugal).

No dia 2 de Junho o evento vai decorrer num conjunto de lares da terceira idade do concelho. No dia seguinte, às 10h30, os profissionais do ilusionismo estarão na Praça Salgueiro Maia. Ainda durante a manhã, está prevista uma actuação na Rua Luís Falcão de Sommer, pelas 11h30. No período da tarde, à 18 horas, os três mágicos deslocam-se para a Zona Parque Infantil – Junto às piscinas municipais. À noite voltam à Praça Salgueiro Maia para o encerramento do evento.