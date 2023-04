Programa “Descentralidades” está de volta a Alverca

Arranca a 15 de Abril o programa deste ano da iniciativa “Descentralidades”, promovida pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e que até Outubro irá levar à comunidade eventos desportivos e culturais. O espectáculo de abertura acontece dia 15 de Abril pelas 23h00 com Nancy Boy, uma banda tributo aos Placebo e os Stereophobia na sede do clube motard de Alverca, situado na Verdelha e terá entrada livre. Para dia 23 de Abril está agendada uma manhã de zumba, pelas 10h00, no jardim Álvaro Vidal. Em Maio realiza-se dia 28 às 09h00 um evento de ginástica localizada e dança no recinto de festas do Sobralinho. Iniciativa semelhante realiza-se no mês seguinte, 25 de Junho, no recinto de festas de Alverca. O mês de Julho será o que contemplará maior número de iniciativas: fitness no palácio do Sobralinho (dia 2 às 10h00), ginástica localizada e dança em local ainda a anunciar (dia 9 às 09h30) e uma noite de fados nas escadas do terreirinho em Alverca no dia 22 às 21h30.

O programa “Descentralidades” inclui ainda a 10 de Setembro às 10h00 uma aula de body combat no jardim do bairro em Alverca e uma feira do livro no dia 24 de Setembro entre as 10h00 e as 18h00 na praça engenheiro Vaz Guedes na Malvarosa. O programa encerra em Outubro com uma actividade de cycling no dia 15 às 10h00 e um espectáculo de encerramento no palácio do Sobralinho com a banda António Cassapo TRP (banda de tributo ao rock português) e B/Gamia, uma banda rock de temas originais.