Vai ser conhecido o tema da Feira de Época em Torres Novas

O tema da feira de recriação histórica de Torres Novas vai ser revelado na sexta-feira, 14 de Abril, após o concerto de música de época com o grupo Recanto, às 22 horas. É na Praça 5 de Outubro, em Torres Novas, que se vai desvendar o episódio da história local que servirá de mote à Feira de Época, que se realiza de 1 a 4 de Junho, no centro histórico da cidade, e as personagens em torno das quais se desenvolverá a acção.

Segundo o site oficial do município, a Feira de época de Torres Novas é considerada uma das melhores feiras medievais da Península Ibérica pela sua componente pedagógica. Alguns exemplos de espaços são o Lugar do Petiz e o Jardim dos Bonecos, dedicados aos mais novos, o Postigo da Traição, um trilho obscuro e perigoso onde se encontram os “proscritos e os condenados de uma sociedade castigadora”, a Praça dos Mercadores com tendas que se montam numa grande praça central, o Acampamento Militar, espaço que recria o quotidiano de um acampamento militar, e a Vida Quotidiana, onde o visitante poderá encontrar e conviver com a modéstia do povo medieval nos seus ofícios e lavouras do dia-a-dia.