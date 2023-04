Dia Mundial da Arte na antiga Escola Básica de Liteiros

A antiga Escola Básica de Liteiros, no concelho de Torres Novas, acolhe, no dia 15 de Abril, a celebração do Dia Mundial da Arte.

A antiga Escola Básica de Liteiros, no concelho de Torres Novas, acolhe, no dia 15 de Abril, a celebração do Dia Mundial da Arte com actividades gratuitas promovidas pelas associações Sementes e Let´s Art. Em comunicado, as associações Sementes - Núcleo de capacitação pessoal e comunitária e a Let´s Art – Mediação e Comunicação Cultural referem que serão dinamizadas oficinas de educação pela arte, artes de palco, ‘design’ de moda, jogos tradicionais, entre outras actividades.

“Esta iniciativa tem como objectivo sensibilizar as famílias para a importância da actividade artística na vida das crianças, nomeadamente no seu desenvolvimento integral, enquanto indivíduos criativos, sensíveis e críticos”, lê-se na nota.