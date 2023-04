Noite de Fados do Restaurante A Bica em Santarém

O Restaurante A Bica, situado no Cerco de São Lázaro em Santarém, vai levar a cabo mais uma “Grande Noite de Fados” no dia 18 de Abril. A iniciativa já vai na sua 5ª edição e sempre com lotação esgotada.

O jantar tem início às 20h00 e necessita de marcação prévia. Na ementa, como entrada há queijo com frutos secos e doce de abóbora e farinheira com mel e canela. O prato principal é tiborna de bacalhau com batata a murro e migas. Para sobremesa será servido “gelimatizado” com natas.

Participam os fadistas António Figueiredo e Joana Cota, acompanhados por Jorge Silva na guitarra portuguesa e Gilberto Silva na viola. Deve ser feita reserva através do telefone 243 352 143.