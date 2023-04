Crónicas dos Bons amigos apresentado em Lisboa

“Crónicas dos Bons Amigos", o novo livro de Santana-Maia Leonardo, foi apresentado em Lisboa no dia 31 de Março para um público que encheu o auditório da Casa da Imprensa. Ana Luísa Geraldes e Manuel Soares falaram do livro e do autor e não pouparam elogios.

Neste sábado, dia 15 de Abril haverá nova apresentação, desta feita, no Auditório do Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, pelas 17 horas. A apresentação será feita pela vereadora Sérgia Bettencourt, pela professora Manuela Andrade e pela médica veterinária Ana Tita.