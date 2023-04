Ourém promove leitura e cultura em mais uma edição da Festa do Livro

O município de Ourém, em colaboração com o teatro municipal, agrupamentos de escolas, colégios, associações culturais e a Livraria Arquivo, vão organizar a sexta edição da Festa do Livro de Ourém, que se vai realizar de 15 a 23 de Abril. Com base no sucesso das edições anteriores, a programação para o público escolar vai decorrer durante os dias úteis e para o público em geral aos fins-de-semana e ao anoitecer dos dias úteis.

Uma das novidades deste ano é inclusão da final intermunicipal do Médio Tejo da 16.ª edição do Concurso Nacional de Leitura, no dia 19 de Abril. Vai realizar-se ainda uma caminhada literária dedicada aos Clássicos da Literatura Mundial, destinada ao público adulto. Outros destaques incluem a presença de José Milhazes no primeiro dia da festa, 15 de Abril, pelas 16h30, e de Fátima Lopes, 23 de Abril, pelas 17h. Também estão previstos encontros com autores consagrados como Maria João Viegas, Susana Cardoso Ferreira, João de Mancelos e Nuno Matos Valente, que vão interagir com os alunos dos diversos ciclos de ensino. A programação conta ainda com espectáculos de renome como “Poesia Homónima”, por Júlio Resende e Júlio Machado Vaz, na noite de 15 de Abril, e “Contopias”, por Jorge Serafim, na noite de 21 de Abril.

A Festa do Livro de Ourém tem como objectivos fortalecer hábitos de leitura desde a primeira infância e ao longo da vida, potencializar o acesso a uma ampla gama de informações e ideias, estimular a imaginação, criatividade, curiosidade e empatia, e promover uma sociedade informada e democrática.