Coruche assinala o dia 25 de Abril com três inaugurações

O município de Coruche vai assinalar o dia 25 de Abril com a inauguração dos arranjos exteriores e ordenamento da entrada da Escola Básica 2/3 Dr. Armando Lizardo, com a inauguração do núcleo escolar da Erra, em Vila Nova da Erra, e a reabilitação do edificado e requalificação paisagística do espaço envolvente do Bairro 23 de Junho, no Couço. O dia começa às 10h com a cerimónia do hastear da bandeira nacional, seguindo-se, às 10h15, a sessão solene das comemorações, conduzida pelo presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira e pela presidente da Assembleia Municipal de Coruche, Berta Lopes.

As comemorações do 25 de Abril em Coruche começam no dia 16 de Abril com a abertura da exposição “Terra de Gente, Terra da Liberdade” na Galeria do Mercado Municipal. Pelas 17h00 a Sociedade de Instrução Coruchense apresenta-se no pavilhão multiusos de Coruche para um concerto comemorativo do 127.º aniversário e, na véspera da madrugada mais alta, a 24 de Abril, o pátio do Museu Municipal recebe o concerto “Por Terras do Zeca”, de Davide Zaccaria, seguido de fogo de artifício na frente ribeirinha.